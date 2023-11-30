30 Kasım 2023 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Aşk konusunda isteklerinizin de gerçekleşmesi ile beraber keyfiniz ikiye katlanabilir. Kendinizi kusurlu hissetmek yerine daha çok başarabildiklerinize odaklanın.

ASLAN Mesleki konularda sizden daha hırslı kişileri görerek rakiplerinizden biraz çekinseniz de sağduyunuz ile hak ettiğiniz yere kolaylıkla gelebilirsiniz.

BAŞAK Bugünlerde aşk hayatınızdaki endişe ve belirsizliklerin arttığını hissedebilirsiniz. Zamanınızı verimli şekilde kullanışınızın başarılarını bugünlerde alabilirsiniz.

TERAZİ Kuralcı ve baskıcı tutumunuz en çok aile içerisinde kendini gösterebilir. Aile içerisinde kurabileceğiniz yanlış iletişim istenmeyen sonuçlar oluşmasına neden olabilir.