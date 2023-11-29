29 Kasım 2023 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Sosyal ortamlarda sevilecek ve sayılacaksınız. Arkadaşlarınız sizden akıl almak isteyebilirler bu süreçte onlara bilgi ve tecrübeleriniz ile destek olmaya çalışabilirsiniz.

ASLAN Kendinizi ve duygularınızı ifade etmek istemeyeceğiniz ve net olamadığınız bir gündesiniz. Bu süreçte esas olan, sonrasında pişman olacağınız bir şey yapmamak.

BAŞAK Duygusal açıdan kendinizi bir özgüvensizlik hali içerisinde bulabilirsiniz. Yeterince iyi olmayı beklemeden yapmak istediklerinizi yapmaya çalışmalısınız.

TERAZİ Akşam saatlerinde yine ailenize ya da arkadaşlarınıza ayırdığınız zaman için efor sarf etmeniz gerekebilir ancak bu size sadecek keyif verebilir.