28 Kasım 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ

İletişim enerjilerinin aktive olduğu bugünlerde konuşurken konuşmanız ve hitabetiniz kadar ne dediğinizin de önemli olduğunu hep hatırlayın.

ASLAN

Kendinizi iyi hissettiğiniz ve bu ışıltınızı dışarıya da göstermek istediğiniz bir dönemden geçebilirsiniz.

Duygusal tatminin içten geldiğini keşfedebilirsiniz.

BAŞAK

Duygusal konularda olumlu geri dönüşler alabilmek için cesaretli olmalısınız. Kendinizi net bir tutumla ifade etmeli ve hayatın risk içerebileceğini hatırlamalısınız.

TERAZİ

Keyifli zaman geçirerek kendinizi tanımaya, sevdiğiniz şeyleri anlamaya yönelebilirsiniz.

Işıltınız karşı cinsin ilgisini çekmenize vesile olabilir.