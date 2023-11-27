27 Kasım 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ

Yalnız olan Yengeç'ler kalbinizde biri varsa konuşmaktan çekinmeyin.

Hayatınızın kararla alakalı temellerini atmak için oldukça uygun bir gündesiniz.

ASLAN

Bugünlerde duygusal konularda kendinizi daha anlayışlı ve daha affedici hissedebilirsiniz. Bu haliniz de çevrenizde olumlu hissiyat uyandırabilir.

BAŞAK

Aşk hayatınızdaki gözle görülür iyileşme sizde umut hissi yaratabilir. Gününüzün bir kısmını işinizle tam ve odaklı bir şekilde ilgilenerek geçirmek isteyebilirsiniz.

TERAZİ

Bugünlerde aşk ilişkilerinizdeki umudu işinize de yansıtarak daha verimli bir hayata geçiş yapmak için gerekli aksiyonları alabilirsiniz.

Zaman lehinize.