26 Kasım 2023 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Bu aralar borçlarınızı bitirebilir, elinizde para olduğu taktirde birikime başlayabilirsiniz. İş konusunda dikkat dağınıklığı yaşayabilirsiniz.

İKİZLER

Paranızı değerlendirmek, alım-satım ya da maddi herhangi bir konu için uygun.

Ayrıca bereket ritüelleri için de oldukça uygun ve keyifli bir günde olacaksınız.