14 Kasım 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ İlişkinizde çatışmadan kaçınmak için kendinizi iyi ifade etmelisiniz. Partnerinize verdiğiniz değeri göstermekten çekinmeyin. Kendinizi istemediğiniz yüke de sokmayın.

BOĞA

Bu aralar duygusal konularda kendinize biraz zaman tanımalı ve kendi kendinizi baskı altına sokmamalısınız. Ancak bu hal sizi dengede tutabilir.