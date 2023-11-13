13 Kasım 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ

Bitmeyen kendinizi geliştirme isteğinizle beraber eleştiriye de açık olmalısınız. En iyi olmak için gösterdiğiniz çabanın taktir edilmemesi sizi sinirlendirebiliyor.

BOĞA

Çevrenizde sevilen bir birey olmanızla kendinizi daha özgüvenli hissedebilirsiniz.

Gününüze huzur hakim olabilir bu da yaratıcılık gerektiren işlerinize yansıyabilir.