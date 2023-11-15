15 Kasım 2023 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugünlerde çevrenizle olan ilişkilerinizin yeni çevreler doğurması ve beraberinde daha iyi fırsatların ortaya çıkması mümkün olacaktır.

BOĞA

Mevsimsel geçişlerin sizi direkt etkileyebileceği bir evrede olduğunuz için soğuk algınlığına karşı dikkatli olmanızda ve vitamin almanızda fayda var.