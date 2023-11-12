12 Kasım 2023 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Karşı cinsle yapacağınız aktivitelerde hem eğlenebilir hem de güzel vakit geçirebilirsiniz. Maddi konularda gereksiz risk almaktan kaçınmalısınız.

ASLAN Bu aralar yardımlaşarak çalışmanın verdiği haz ve birlikte bir şeyleri başarmanın gücü gün içerisinde sizi daha enerjik ve mutlu hissettirebilir.

BAŞAK Yeteneklerinizi gösterebileceğiniz alanlarda kendinizi en kaliteli şekilde ifade edebilirsiniz. Sosyal olacağınız bugünlerde becerileriniz övgü toplayabilir.

TERAZİ Maddi yönden sıkıntıda kalmaktansa olumsuzu yaşamaktan korkmayabilirsiniz. Bu da çoğu alanda beklediğinizi almanıza yardımcı olarak size iyi hissettirebilir.