11 Kasım 2023 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ

Özellikle iş ve diğer yaratıcılık gerektiren alanlarda projelerinizi tam ve tüm bir rahatlıkla sergileyebilir özgüvenle insanların karşısında durabilirsiniz.

BOĞA

Finansal konularda cesaretli girişimlerde bulunmak isteseniz de evrensel müdahaleler sizi zorlayabilir.

Biraz zorlanarak da olsa hedefinizi gerçekleştirmiş olabilirsiniz.