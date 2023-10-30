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Kasım ayında doğan burçlar kulak kesilsin! Şans, para, zenginlik gani gani gelecek! Ballı çıktılar!

asım ayında doğan bazı burçların şansları daha yüksek olabilir. İşte Kasım ayının en şanslı burçlarına dair bazı astrolojik görüşler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Ekim 2023, 10:57 Güncelleme 30 Ekim 2023, 10:57
Kasım ayında doğan burçlar kulak kesilsin! Şans, para, zenginlik gani gani gelecek! Ballı çıktılar!

Astrolojiye göre bazı burçlar için Kasım ayında olumlu enerjiler daha fazla olabilir. 2 burç Kasım ayı gelir gelmez harekete geçsin! İşte Kasım ayı Akrep ve Yay burcu yorumları...

KASIM AYINDA DOĞAN BURÇLAR ŞANSLI ÇIKTI

Akrep Burcu (23 Ekim - 21 Kasım): Kasım ayının başından ortasına kadar süren Akrep burcu, kendilerine olan güvenleri ve kararlılıkları sayesinde çoğu zaman şanslıdır. Tutkulu ve odaklı bir şekilde hedeflerine ulaşabilirler.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık): Kasım ayının sonlarına doğru Yay burcuna ait insanlar da şanslı sayılabilir. Genellikle iyimserlikleri ve maceracı ruhları ile olumlu deneyimler yaşayabilirler.

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