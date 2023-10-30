Kasım ayında doğan burçlar kulak kesilsin! Şans, para, zenginlik gani gani gelecek! Ballı çıktılar!

Astrolojiye göre bazı burçlar için Kasım ayında olumlu enerjiler daha fazla olabilir. 2 burç Kasım ayı gelir gelmez harekete geçsin! İşte Kasım ayı Akrep ve Yay burcu yorumları...
Astrolojiye göre bazı burçlar için Kasım ayında olumlu enerjiler daha fazla olabilir. 2 burç Kasım ayı gelir gelmez harekete geçsin! İşte Kasım ayı Akrep ve Yay burcu yorumları...
KASIM AYINDA DOĞAN BURÇLAR ŞANSLI ÇIKTI
Akrep Burcu (23 Ekim - 21 Kasım): Kasım ayının başından ortasına kadar süren Akrep burcu, kendilerine olan güvenleri ve kararlılıkları sayesinde çoğu zaman şanslıdır. Tutkulu ve odaklı bir şekilde hedeflerine ulaşabilirler.
Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık): Kasım ayının sonlarına doğru Yay burcuna ait insanlar da şanslı sayılabilir. Genellikle iyimserlikleri ve maceracı ruhları ile olumlu deneyimler yaşayabilirler.