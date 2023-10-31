31 Ekim 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ

Kendinizi motive olmuş hissetseniz de bazı zorluklar karşısında hemen pes etmeye meyillenebilirsiniz.

Bu yüzden çevrenizi geniş tutmak yerinde olacaktır.

ASLAN

Hayatınızda yeni alanlarda tecrübelere açık olabilirseniz önemli başarılar elde edebilirsiniz. Bu da var olan ilişkinizi geliştirecek ya da yeni ilişki çekecek.

BAŞAK

Zamanınızı kendinize ayırmak, kişisel gelişiminizin farkına varmak ve özgüveninizi arttırmak en nihayetinde karşı cinsin de dikkatini çekmenize vesile olacak.

TERAZİ

Kendinizi iyi hissedebilmenin anahtarı yeniden deneme cesaretinden geçebilir.

Ufak bir moral bozukluğunda hemen kabuğunuza çekilip vazgeçmemektir.