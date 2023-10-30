30 Ekim 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YAY Kısmetinizin açık ve sosyalleşmeye müsait olduğunuz bir dönemdesiniz. Kendinizi verimli hissetmek ve aşk hayatınızda olumlu sonuçlar almak mümkün.

OĞLAK

Bu aralar özellikle aşk ve sosyal ilişkilerde başarılı bir sürece girebilirsiniz.

Sizi seven kişiye karşı biraz daha anlayışlı olmayı deneyebilirseniz her şey çok iyi olur.