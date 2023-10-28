28 Ekim 2023 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ

Aşk hayatınızda sürdürülebilir bir gelecek için yapmanız gerekenleri yapmaya başlayabilirsiniz. Bu istikrarlı haliniz partneriniz için oldukça hoş karşılanabilir.

ASLAN

Bugünlerde bazı konularda şüpheye düşebilirsiniz ancak ilgili konuların kendiliğinden düzeldiğini gördüğünüzde motivasyonunuz artabilir.

BAŞAK

Aşk konusunda tedirgin olabilirsiniz, kararsız hissedebilirsiniz.

Ani aldığınız aşk teklifleri sizi hem heyecanlandırabilir hem de düşündürebilir.

TERAZİ

Hayatınıza yeniliği davet etmeyi seçebilir ve daha güzel bir düzen kurmayi isteyebilirsiniz.

Geçmişin dramatik olaylarından sıyrılıp güçlü kararlar almayı tercih edebilirsiniz.