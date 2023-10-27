27 Ekim 2023 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ

Aşk hayatınızda gördüğünüz sonuçların iyi olması keyfinize keyif katabilir. İkili ilişkilerde şansın yanınızda olması size hareket edebilmek için olumlu fırsatlar sunacak.

ASLAN

Büyük değişimler hayatınıza daha iyilerinin davet edilmesi için yer açacaktır.

Kusur olarak gördüğünüz, kendinize yüklendiğiniz noktaları çözümleyebilirsiniz.

BAŞAK

Bugünlerde hayatınızdaki bazı değişimler adeta yıkım gibi gelip sizi şaşırtsa hatta gergin hissettirse bile arkasındaki yüksek hayrı görmeye çalışın.

TERAZİ

Evinizde ve ofisinizde zevkinize göre yapacağınız bir takım değişiklikler size çok iyi gelebilir.

Doğru kararı almak için mantığınızın sesine kulak verin.