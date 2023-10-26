26 Ekim 2023 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ

Sosyal açıdan kendinizi fark ettirebileceksiniz.

Özgüveninizin yükseldiği bugünlerde etrafınıza insanlar doğal olarak çekilecektir.

ASLAN

Kendi fırsatlarınızı yaratabileceksiniz.

Doğallığınızın zaten ışıldadığı ve partneriniz dahil tüm çevrenizi mutlu ettiğiniz bir dönemden geçiyorsunuz.

BAŞAK

Aşk hayatınızda bir çok konuda verimli atılımlar yapabilirsiniz.

Hem partnerinizin daha yoğun sevgisini kazanabilir hem de anlaşmazlıkları çözebilirsiniz.

TERAZİ

Bu aralar aşk hayatınızda olumlu katkısı olacak haberler alabilirsiniz.

Kendinizi ön plana koymak yerine partnerinizi de dinlemenizde fayda var.