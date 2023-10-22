22 Ekim 2023 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Bu aralar aşk hayatınızda sorumluluklarınızın arttığını hissedebilirsiniz. Tedirginlik duysanız da uyum sağlamakta güçlük çekmeyeceksiniz.

ASLAN Bu aralar bir eğitim, kurs, sınav gibi aktiviteleriniz olduğunda olumlu sonuçlanacak gelişmeler gerçekleşecek, konsantrasyonunuz artacak.

BAŞAK Sizinle çalışan kişilere uyum sağlamakta problem çekebilirsiniz. Bu düzeni oturtmanın zaman alacağını bilmeniz gerekmekte, sabır sizin için önemli olacak.

TERAZİ Bugünlerde özgüveninizi başkalarının üzerinde hakimiyet kurmak için kullanmamalı ya da insanların yanlış anlayabileceği durumlar yaratmamalısınız.