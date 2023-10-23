23 Ekim 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YAY Bu aralar bir eğitim, kurs, sınav gibi aktiviteleriniz olduğunda olumlu sonuçlanacak gelişmeler gerçekleşecek, konsantrasyonunuz oldukça artacak.

OĞLAK Duygusal açıdan karmaşa içerisinde olabilirsiniz. Aynı anda bir çok seçeneği göz önünde bulundurma haliniz kafanızın karışmasına neden olabilir.

KOVA

Fikrinizi hayata geçirmek için yetkililerin desteğine ihtiyacınız olacak. Ne teklif ettiğinizi onlara bildirin ve bunun onlar için ne gibi sonuçlar doğuracağını açıklayın.