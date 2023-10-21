21 Ekim 2023 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ

Kendinizi yerinde ve samimi ifade edebilme cesaretiniz sizi seven kişilerin de oldukça hoşlarına gidecek. Daha olumlu hissetmek için çabalayın.

ASLAN

Bugünlerde işinizde her zamankinden daha konsantre olmuş bir şekilde ilerleyebilirsiniz bu durum da motivasyonunuzu yükseltebilir.

Sağlığınız gayet iyi.

BAŞAK

Bu aralar sosyal ortamlarda bulunmak için uygun bir gün olsa da partnerinizle olan ilişkinizde kıskançlıklara dikkat etmeniz gerekebilir.

Biraz sabırlı olmalısınız.

TERAZİ

Tam bir motivasyonla yapmak istediklerinize ilerlerken yolda aksaklıklar çıkabilir ki bu aksaklıklar hazırlıklı olduğunuz şeyler oldukları için size küçücük görünebilirler.