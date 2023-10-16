16 Ekim 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Sosyal açıdan kendinizi verimli hissedebileceğiniz de bir dönemdesiniz.

Sosyal projeler yürütmek için oldukça uygun bir gündesiniz.

Aşk hayatınızda kendinizi verimli hissedebileceğiniz bir dönemdesiniz. Aşk konusunda cesaretiniz de artarak eğer yalnız iseniz hoşlandığınız kişiye açılabilirsiniz.

TERAZİ

Bu aralar niyetleriniz ve arzularınızın netleştiği bir döneme geçmektesiniz. Gerek aşk gerekse kariyer konusunda güçlü ve bağımsız kararlar alabilirsiniz.