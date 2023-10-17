17 Ekim 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ
İş çevrenizde sorumluluğu almanız ve her işi sizin yapmanız beklenebilir. Art niyet derecesine varan açılımlarda gerekli aksiyonu göstermeniz önemli olacaktır.
KOÇ
İş çevrenizde sorumluluğu almanız ve her işi sizin yapmanız beklenebilir. Art niyet derecesine varan açılımlarda gerekli aksiyonu göstermeniz önemli olacaktır.
BOĞA
Aile ilişkileri, uzaktan gelen akrabalar bugün genel konunuz olabilir. Sevdiklerinizle bir arada bulunmak için yollar aşmanız gerekse de bunu yapmak isteyebilirsiniz.
İKİZLER
Arkadaşlık ilişkilerinizde arkanızdan konuşulduğunu duymanız moralinizi bozsa da radikal karar alabilme cesareti sizi rahatlatacaktır.
YENGEÇ
Zor günlerinizde size yardımcı olan dostlarınıza vefanızı göstermek istediğiniz bir gün olabilir. Dolayısı ile kendinizi verimli bir şekilde ifade etmeye çalışabilirsiniz.
ASLAN
Son zamanlarda iş çevrenizde sağ duyunuz ve başarılarınızla dikkat çekebilirsiniz. Sabırlı oluşunuz sizi her zaman olumlu yönde etkileyecektir.
BAŞAK
Bugünlerde dostlarınıza yardımcı olmak ile mutlu olabilirsiniz.
Mesleki konularda sakin kalmalı ve insanların kendi kendilerini savunmalarına izin vermelisiniz.
TERAZİ
Sosyal çevrenizden olumlu geri dönüşler alabilir, bugün çokça iltifat duyabilirsiniz.
Işığınızın herkesçe fark edilmesi hoşunuza gidip özgüveninizi arttıracak.
AKREP
Sabır, emek ve dikkatle yaptığınız işlerin gözden kaçmıyor olduğunu duymak bugün sizi oldukça motive edebilir. Aşk hayatınızda bazı fırsatlar elinize geçebilir.
YAY
Her türlü üşengeçliği bir kenara bıraktığınız bugünlerde olumlu duygular sizi yönlendirebilir, daha sade ve güler yüzlü hal içinde dikkat çekebilirsiniz.
OĞLAK
Söylediklerinizin yanlış anlaşılması ya da iyi niyetinizin kullanılması gibi durumlar size tecrübe, sağ duyu ve dikkat kazandırdı. Aşk ilişkilerinizde şans ön planda.
KOVA
İşinizle alakalı olarak bir takım aksaklıklar başınıza gelmiş olsa da taşlar yerine oturabilir.
Bu şekilde çok daha profesyonel çalışmalar sağlayabileceksiniz.
BALIK
Bugünlerde duygusal konularda kendinizi hassas hissedebilir, aynı zamanda uygun koşullarda kalbinizi sevdiklerinize açmaya niyet edebilirsiniz.