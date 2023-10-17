17 Ekim 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YAY Her türlü üşengeçliği bir kenara bıraktığınız bugünlerde olumlu duygular sizi yönlendirebilir, daha sade ve güler yüzlü hal içinde dikkat çekebilirsiniz.

OĞLAK Söylediklerinizin yanlış anlaşılması ya da iyi niyetinizin kullanılması gibi durumlar size tecrübe, sağ duyu ve dikkat kazandırdı. Aşk ilişkilerinizde şans ön planda.

KOVA İşinizle alakalı olarak bir takım aksaklıklar başınıza gelmiş olsa da taşlar yerine oturabilir. Bu şekilde çok daha profesyonel çalışmalar sağlayabileceksiniz.

BALIK Bugünlerde duygusal konularda kendinizi hassas hissedebilir, aynı zamanda uygun koşullarda kalbinizi sevdiklerinize açmaya niyet edebilirsiniz.