15 Ekim 2023 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Sınav sonucu gibi güzel gelişmeler yakın zamanda oluşabilir, belli bir statüyü atlamak istiyorsanız uygun bir sürece girmiş ve devam ettirmektesiniz.

ASLAN İstediğiniz herhangi bir şeyde hızlı bir sıçrayış yaşayabilirsiniz. Aşk konularındaki isteklerinizin artması ile beraber partneriniz hızınıza yetişemediğini hissedebilir.

BAŞAK Vizyonunuzun genişlemesi girişimde bulunmak istediğiniz iş ya da hayalleriniz açısından avantaj sağlayabilir, olaylara farklı çerçevelerden bakabilirsiniz.

TERAZİ Gününüz aşk açısından verimli geçirebilir, partnerinizle yakınlığınızı arttırabilirsiniz. Akşam saatlerinde günün yoğunluğundan üzerinize rehavet çökebilir.