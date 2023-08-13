13 Ağustos 2023 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Duygusal isteklerinizi bir süredir baskılıyordunuz ancak bugünlerde doğru ve sizi hak eden kişiyi bulmuş ve mutlu hissedebilirsiniz.

ASLAN Bugünlerde kendinizi oldukça bereketli hissedebilirsiniz. Özellikle maddi istekleriniz gerçekleşirken evrenin desteğini aldığınızı görmek sizi epey rahatlatabilir.

BAŞAK Aşk hayatınızda partnerinizle etkinlik içerisinde olmak isteyebilirsiniz. Birlikte bir yerlere gitmek ya da fikir alış verişinde bulunmak size iyi gelebilir.

TERAZİ Son zamanlarda iş konularında her ne kadar otorite konumunda olmak isteseniz de bir şeylerin zamanı olduğunu bilip sabır göstermeniz gerekmekte.