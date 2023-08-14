14 Ağustos 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YAY

İş yerinizde ikili atışmalar yaşayabilirsiniz.

Bugünler isteğiniz taktirinde, birilerine yardım etmek ve elinizden geldiğince faydalı olmak için uygun.

OĞLAK

Duygusal açıdan eksik hissettiğiniz konularda olumlu haberler alabilirsiniz ayrıca küslükleri bitirmek, affetmek ya da af dilemek için de verimli bir gün olacak.

KOVA

Bugünlerde hayatınızla ilgili kararlar almak ve istikrar gerektiren konuları götürmek için oldukça uygun bir gün. Kendinizle de ilgilenme fırsatınız olacak.

BALIK

Hayatınıza dair bazı çelişkilerin bittiğini görmek sizi rahatlatabilir.

Ruhsal olarak kendinizi daha tamamlanmış ve başkalarına daha az bağımlı hissedebilirsiniz.