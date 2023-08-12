12 Ağustos 2023 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ

Hayallerinizi gerçekleştirmeye yönelik atacağınız her türlü adımın hızlı sonuçlarla karşılaşabilir daha büyük adımları tasarlayabilir ya da atabilirsiniz.

ASLAN

Bilhassa göz sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

Okuma, araştırma ve öğrenme isteğiniz artacağı için kendinizi daha çok bilgi deryası içerisinde bulabilirsiniz.

BAŞAK

Yaptığınız bir şeyi ısrarla isteme hali başarılı sonuç doğurmayacaktır bu yüzden isteyip çekilmek ve süreci takip etmek sizler açısından önemli olmalı.

AKREP

İstediğiniz bazı şeylerin gerçekleştiğini görmek sizi motive edebilir. Daha olumlu ve verimli bir gün geçirmek için etrafınıza güler yüzlü olmayı ihmal etmeyin.