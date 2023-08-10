10 Ağustos 2023 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Gelirinizi dengeleyemeyecek isteklerde bulunmanız borçlanmanıza ve darlanmanıza sebep olabilir. Maddi zorluklar bugünlerde gündeminizde.

ASLAN İçinde bulunduğumuz gezegen ve komplo teorileri hakkında çok bilgi sahibi olarak dostlarınız ve sevdikleriniz ile beyin fırtınası yapmak isteyebilirsiniz.

BAŞAK Bugünlerde partnerinizin sevgisi çok yoğun hissediliyor olacak ve romantizm bugünlerde odak konularınızdan biri haline gelecek.

TERAZİ İşinizi koruma altına almak için çeşitli denemediğiniz tutumlar denemeye meyillenebilirsiniz. Güzel gelişmeler olacak ancak düşünmeden hareket etmeyin.