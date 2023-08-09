9 Ağustos 2023 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ
Bugünlerde olumlu gelişmelerin hayatınızda olması için öncesinde harekete geçirici korku hissedebilirsiniz bu doğaldır.
KOÇ
Bugünlerde olumlu gelişmelerin hayatınızda olması için öncesinde harekete geçirici korku hissedebilirsiniz bu doğaldır.
BOĞA
Enerjinizin belirgin yükselişi çevrenizdeki çekimi arttırarak yeni dostluklar ve ortamlar yaratmanıza vesile olabilir.
İKİZLER
Hayatınızın tam olarak aydınlanmasına hazır olmadığınız bölgeleri aydınlanabilir ancak bu hazırlıksız yakalanma hali sizi daha cesur ve güçlü yapabilir.
YENGEÇ
Bugünlerde seyahat veya evrak işleri odaklı konularınız gündeme gelebilir. Artık bitmesini istediğiniz yarım kalan işleriniz de gün yüzüne çıkabilir.
ASLAN
Son zamanlarda bazı sorumlulukların da size fazla geldiğini hissetseniz de yine de içinizdeki başarı inancı enerjinizi yükseltecek.
BAŞAK
Özellikle aşk ilişkilerinizde etrafınızdaki taleplerin arttığını görebilir ve özgüveniniz açısından iyi bir süreç geçirebilirsiniz.
TERAZİ
Toparlamak, bitirmek ve yeni kapılar açmak için uygun bir gün. Tamamladığınız işler yerine yeni hedefler belirleyebilirsiniz.
AKREP
Bugünlerde hayatınızdaki dönüm noktalarına dikkat etmeniz ve kendinizi iyi analiz etmeniz gereken bir dönemdesiniz.
YAY
Bugünlerde kendiniz odaklı konularda başarılı olabileceksiniz. Özellikle iş yerinizde kışkırtılma ihtimaliniz ve ani karar alabilme durumunuz var.
OĞLAK
Zıt burcunuzda gerçekleşen dolunay yer yer huzursuz hissetmenize neden olsa da kendi limitlerinizi hatırlamanıza yardımcı olabilir.
KOVA
Kariyerinizde yanlış odaklanmalar sonucunda hata yapmamak için dikkatli olmalı ve iç benliğinize dönerek sezgilerinizle karar almalısınız.
BALIK
Gerek iş gerekse aşk hayatınızda olsun uzlaşamadığınız kişilerle olan defterleri hayatınızda kapatacak gücü kendinizde bulabileceksiniz.