5 Ağustos 2023 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ

Size destek olacak kişilerle tanışmak size çok daha iyi gelecektir ve maddi konularda da başarılı olacağınız bir gündesiniz. Detayları da göz önünde bulundurun.

ASLAN

Hayatınızı düzene sokmak için çaba gösterebilirsiniz.

İnsan ilişkilerinizi iyi tutmalı, önce aile sonra sevdikleriniz ve diğerleri ile de ilişkinizi geliştirebilirsiniz.

BAŞAK

Kararsızlık sizin için gerçekten zorlayıcı olabilir. Mesleki konularda gelişiminizi kısıtlayabilir bu sebepten kendinize ve düşünmeye zaman ayırın.

TERAZİ

Kötü bir alışkanlığı bırakmak, kilo vermek ya da almak için göstermeniz gereken çaba minimum düzeye düşüp, evren sizi destekleyebilir.