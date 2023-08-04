4 Ağustos 2023 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ

Kalpten istediğiniz bazı şeylerin gerçekleştiğini görmek sizi motive edebilir. Daha olumlu ve verimli bir gün geçirmek için etrafınıza güler yüzlü olmayı ihmal etmeyin.

ASLAN

Bir yerlere yetişmek hususunda başarılı olamayabilirsiniz.Yine de bilmeniz gereken sakince düşünüp kararlı planlama yapabilmek için zaman harcamanız gerektiği.

BAŞAK

Özellikle ailenizle bazı anlaşmazlıklar çıksa bile anlayışlı olmanız hemen sevgi ve ilgiyi üzerinize çekecektir.

Her şeye yetişmeye çalışmak başarısızlığa neden olabilir.

TERAZİ

Bugünlerde sanatsal ya da yaratıcılık gerektiren konularla alakalı yapmak istediğiniz şeyler olduğunda güzel sonuçlar alabilirsiniz. Sabırlı olmak çok önemli.