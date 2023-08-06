6 Ağustos 2023 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Herhangi bir konuda hamle yapmak yerine olayların artı ve eksilerini zihinsel düzeyde değerlendirmek için uygun bir gün olacak. İhtimalleri değerlendirin.

ASLAN Sevginizi gösterdiğinizde sevgi dolu karşılık alabileceğiniz bir gündesiniz ve partneriniz beklemediğiniz kadar sevgi dolu olabilir. Bu sizi çok mutlu edebilir

BAŞAK Bereketinizin artacağı ve duygularınızın kontrolde olacağı bugünlerde zamanınızı en iyi şekilde değerlendirerek her konuda isteklerinizi elde edebilirsiniz.

TERAZİ Devlet işleri ile alakalı yapmanız gerekenler varsa bu işlerin akışta düzeldiğini göreceksiniz. Aşk hayatınızda güven verme isteğiniz söz konusu.