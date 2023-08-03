3 Ağustos 2023 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...





YENGEÇ

Son zamanlarda bilhassa kariyer bağlamında önünüzü açabilecek kişilerden olumlu yanıtlar aldığınızı görmek kuruntularınızı absorbe edebilir.





ASLAN

Bugünlerde asılsız haberler kulağınıza gelebilir. Duygusal açıdan partnerinizle anlaşma problemi çekebilir, anlaşmak için bilinçli çaba gösterebilirsiniz.





BAŞAK

Aşk hayatınızla alakalı uzun zamandır istediğiniz bazı şeyler gerçekleşebilir ayrıca hayattan beklentilerinizin de artabileceği bir gün, planlamanızı iyi yapmalısınız.





TERAZİ

Bugünlerde duygusal açıdan kendinizi oldukça iyi hissedeceğiniz ancak diğer günlere nazaran enerjinizin düşeceği durgun olacağını bir gündesiniz.