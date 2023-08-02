2 Ağustos 2023 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ İrade gücünüzün arttığı ve mantıkla hareket edilmesi gereken konularda verim alabileceğiniz bir gündesiniz. Sosyalliğiniz ile de karşı cinsin ilgisini çekebilirsiniz.

BOĞA Bugünlerde aileniz ve sevdiklerinizle vakit geçirmenin keyfine varabileceğiniz bugünlerde sosyal hayatınızda belirgin bir farkındalık ve artış gözlemlenebilir.