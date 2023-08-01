1 Ağustos 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YAY Bugünlerde zorlayıcı olsa bile geçmişinizle barışmak ve geçmiş olduğunu kabullenmek karşınızda yeni farkındalıkların açılmasına vesile olacak.

OĞLAK Sağlık konusunda operasyon düşünüyorsanız bugünler sizler için uygun. Ayrıca mesleki ya da kariyer konularında da önünüzün açık olduğunu göreceksiniz.

KOVA Karakteristik özelliklerinizin ön plana çıktığı bugünlerde dostunuzu ve yanınızda olan kişileri fark etme ve onların söylediklerine kulak verme fırsatı yakalayabilirsiniz.

BALIK İlişkisi olmayan Balık burcu üyeleri kendi istekleri ile bir süre daha yalnız kalmayı tercih edebilirler. Bugünlerde evrene direnmemeye çalışın.