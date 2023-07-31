31 Temmuz 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YAY Verdiğiniz sözleri tuttuğunuz ve başkalarıyla çok fazla haşır neşir olmadığınız bugünlerde iç potansiyel ve başarılarınızı ortaya çıkartmaya yönelik olabilirsiniz.

OĞLAK Bugünlerde topluluk içerisinde insanların farklı ve bazı rahatsız edici davranışlarına uyum sağlayamayabilir ve tutarlı bir şekilde kalamayabilirsiniz.

KOVA Toplu taşıma ya da kalabalığın olduğu yerlerde bulunmaktan kaçınmalısınız. Yalnızlığın size iyi geleceği ve sizi daha huzurlu hissettirebileceği bir gündesiniz.

BALIK Duygusal davranışlar sergileyebilir ve etrafınızdaki sizi baskın karakterli tanımış kişiler bu hallerinize ve sakin yüzünüze şaşırıp alışmakta problem çekebilirler. Duygusal davranışlar sergileyebilir ve etrafınızdaki sizi baskın karakterli tanımış kişiler bu hallerinize ve sakin yüzünüze şaşırıp alışmakta problem çekebilirler.