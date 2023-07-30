30 Temmuz 2023 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ Son zamanlarda ortaya iyi bir iş koymak asıl hedefiniz olduğunda ve bunu başarabildiğinizde herkes zaten bunu görerek sükunet bulacaktır.

BOĞA Bugünlerde maddi ve manevi olarak potansiyelinizi tamamen açabilmek için bolluk bilincinde kalmayı istikrarlı bir hale getirmelisiniz.