28 Temmuz 2023 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Bugünlerde kusursuz giden bir ilişki sürecine girebilirsiniz ancak ilişkinize odaklanırken mesleki konularda önemli noktaları fark etmeden gözden kaçırabilirsiniz.

ASLAN Başkaları ile iletişim kurarken mümkün olduğunca güler yüzlü ve olumlu bir tutum sergilemeye çalışın. Aşırı risk almaktan kaçınmanız gereken bir gün.

BAŞAK Hayatınıza bir takım yenilikleri almak için çaba göstermeniz gerekse de başarılı olacaksınız. Hayatınızın belli alanlarında kaybetmeyi öğreneceğiniz bir gün olabilir.

TERAZİ Bilmediğiniz konularda yeni şeyler öğrenmeniz için evren limitlerinizi zorlayabilir. Kendinizi daha özgüvenli hissettiğiniz ve çevrenize de ışık saçtığınız bir gün olacak.