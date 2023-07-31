Sevgililerini uçan sinekten bile kıskanırlar! En kıskanç 4 burç belli oldu!

BOĞA İlişkilerde sadakate önem veren burçlardan olan Boğalar, aynı zamanda son derece kıskançtır. Eski sevgilerinin sosyal medya hesaplarını bile kontrol ederler. Öte yandan ayrılığı kabullenmeleri zordur. Bu onları çılgına çevirebilir.

YENGEÇ Yengeç burcu insanı arkadaşlarına ve ailesine düşkündür. Onlar, partnerlerine de son derece bağlıdır. Sevgilisi için düşünmeden fedakarlık yapan Yengeç burçları ilgisizlik durumunda bambaşka bir kişiye dönüşebilirler.

ASLAN Liderliği ve kendine olan güveniyle bilinen Aslan burcu insanı hayatında kıskançlığa yer vermez. Ama bu durum her koşulda geçerli değildir. İhanete uğradığını öğrenen Aslan burcu insanı tırnaklarını çıkarmaya başlar. Kıskançlığın ve kibrin öfkesiyle ihanetin hesabını sertçe sorar. Aslanlar aldatılmayı asla gururuna yediremez.