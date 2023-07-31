Sevgililerini uçan sinekten bile kıskanırlar! En kıskanç 4 burç belli oldu!

Astrolojiye göre en kıskanç 4 burç belli oldu! Astrolojide bazı burçlar, özellikle ikili ilişkilerde kıskançlıkla dikkat çekiyor. Sevdiklerini gözlerinden bile kıskanabilen bu burçlar, diğerlerine nazaran farklı tavırlar sergileyebiliyor. İşte en kıskanç 4 burç...
HERKESE ŞÜPHEYLE YAKLAŞAN BURÇLAR
Akrep
Boğa
Yengeç
Aslan
AKREP
Akrepler aşkı en uç noktada yaşarlar. Tutkulu oldukları için kıskançlık seviyeleri de oldukça yüksektir. Ortada bir sıkıntı yokken sorun çıkarmaları muhtemeldir. Birçoğunda partnerlerinin eşyalarını ve telefonlarını kurcalama huyu vardır.