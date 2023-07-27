27 Temmuz 2023 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YAY Kendinizi ifade ettiğiniz bir gün olacak. İletişimde olmaktan çekindiğiniz veya kaçtığınız bazı kişiler tekrar hayatınıza girerek size gergin hissettirebilirler.

OĞLAK Aynı anda bir çok işi halledebilecek pratik zekalı halinizin enerjisi yükselmiş olsa da bir konuda odaklanmak ya da uzmanlaşmak için uygun bir gün değil.

KOVA Yarım kalan işlerinizi halletmeli ve eğitim gibi konulardan mümkün olduğunca uzak kalmalısınız. Var olan arkadaşlarınız da sizden çok ilgi bekleyebilir.

BALIK Bu aralar profesyonel olduğunuzu hissettiğiniz konularda kontrollü bir şekilde yeteneklerinizi ortaya çıkartabilirsiniz. Sosyal olmak isteyeceğiniz bir gün.