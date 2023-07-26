26 Temmuz 2023 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YAY Değişime direnmediğiniz taktirde hayatınıza yenilikleri almanız kolaylaşacak. Kariyer alanında başarısız olduğunuz noktalardan ders çıkartın.

OĞLAK Aşk hayatınızda paylaşımcı olmanız gereken bir gündesiniz. Kendinizden ödün vermeyi çok istemeyeceksiniz. Bu da ilişkisel konularda problem yaşatabilir.

KOVA Seyahat gibi konularda şanslı olacağınız bir gündesiniz. Araç değiştirme ya da alma işlerinde indirim ya da kalite açısından güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz.

BALIK Kurumsal işte çalışan Balık'lar üstlerinin desteğini gördüklerini derinden hissedebilirler. Alışveriş yapmak, kişisel bakımınıza özen göstermek için uygun bir gün.