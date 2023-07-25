25 Temmuz 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Her olayı idare eden kişi konumuna gelebilirsiniz.

Uçuk düşünmeseniz de elinizdekini en iyi şekilde kullanabilecek fırsatlar yaratabileceksiniz.

TERAZİ

Bugünlerde oldukça nazik ve ikna edici bir ses tonu ile bilhassa işinizde başarılı olabilecek ve üstlerinize istediklerinizi kolayca yaptırabilecek dönemdesiniz.