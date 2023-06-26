26 Haziran 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

21 Mart - 19 Nisan
Koç
Bugün; sizin uygulamak istediğiniz halde bazı engellerle karşılaşabileceğiniz bir konuda küçük sorunlar yaşayabilirsiniz. Kendinize güvenme konusunda partnerinizden alacağınız destek, dengelerinizi yeniden kurmanızı sağlayacak.
20 Nisan - 20 Mayıs
Boğa
Çalışmalarınızda estetik ve duygusal yönlerinizi ortaya koyuyorsunuz. Kişisel cazibeniz olumlu bir şekilde artırırken aşk yaşantınızda bir hareketlenme söz konusu olacak. Kişiselliğinizin olumlu gelişmesini arzuluyorsunuz.
21 Mayıs - 21 Haziran
İkizler
Siz güçlü bir mantığa sahip olmanıza rağmen, dengelerinizi korumak için zorlanabilirsiniz. Olağanüstü olaylar ilginizi çekecek, belki de, yıllarca içinizde sakladığınız ve açığa çıkmasını beklediğiniz olayları tetikleyeceksiniz.