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    26 Haziran 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    26 Haziran 2023 Pazartesi günlük burç yorumları... Canlı ve dinamik yapınıza uygun ortamlarda bulunduğunuz zaman motivasyon gücünüz iki katına çıkıyor. Yaşantınızda farklı değerler peşinde koşmanızın mükafatını hızlı ve etkili görüyorsunuz. Bugün sınırlarınızı aşmamalısınız. 26 Haziran 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 26 Haziran 2023 Pazartesi günlük burç yorumları...

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    Bugün; sizin uygulamak istediğiniz halde bazı engellerle karşılaşabileceğiniz bir konuda küçük sorunlar yaşayabilirsiniz. Kendinize güvenme konusunda partnerinizden alacağınız destek, dengelerinizi yeniden kurmanızı sağlayacak.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    Çalışmalarınızda estetik ve duygusal yönlerinizi ortaya koyuyorsunuz. Kişisel cazibeniz olumlu bir şekilde artırırken aşk yaşantınızda bir hareketlenme söz konusu olacak. Kişiselliğinizin olumlu gelişmesini arzuluyorsunuz.

    21 Mayıs - 21 Haziran

    İkizler

    Siz güçlü bir mantığa sahip olmanıza rağmen, dengelerinizi korumak için zorlanabilirsiniz. Olağanüstü olaylar ilginizi çekecek, belki de, yıllarca içinizde sakladığınız ve açığa çıkmasını beklediğiniz olayları tetikleyeceksiniz.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        Bugün çevresel yorumlarınızı içinizden yapmalısınız.., Olayların yönünü geniş tutmalısınız. Dostlarınızın iş yaşantınıza yapacağı katkıları önemsemelisiniz. Kendi bildiğinizden şaşmıyor olmanızı çevreniz takdir ediyor.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        Canlı ve dinamik yapınıza uygun ortamlarda bulunduğunuz zaman motivasyon gücünüz iki katına çıkıyor. Yaşantınızda farklı değerler peşinde koşmanızın mükafatını hızlı ve etkili görüyorsunuz. Bugün sınırlarınızı aşmamalısınız.

        23 Ağustos - 22 Eylül

        Başak

        Yönetici ruhunuzu bir türlü tatmin edemiyorsunuz. Yeni bir iş projesi gündemde olacak. Sezgilerinizin sizi yanıltmadığından emin olabilirsiniz. Bugün partnerinizle aranızda istemediğiniz gerilime neden olmak istemiyorsunuz.

            23 Eylül - 22 Ekim

            Terazi

            Size değersiz görünen bazı şeyler, başkaları için önemli olabilir. Onlarla aranızda iletişim sorunu yaşamaktan kaçınmalısınız. Aranıza mesafe koymalı iyi niyetli olmaya devam etmelisiniz... Çekişmeli ilişkiler size göre değil.

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            Siz duygu insanısınız fakat aynı zamanda hareketli bir yapınız var. Devamlı aksiyon halinde olmanız, çevrenizdeki kişilerin başını döndürüyor. Bir yere bağlanmaktan hoşlanmıyorsunuz. Karışık işler size göre değil unutmayın.

            22 Kasım - 21 Aralık

            Yay

            Düşüncelerinizi sergilerken, sınır tanımıyorsunuz. Sevgide tutucu yönlerinizi göstermek yerine, daha cesur ve aktif davranarak, partnerinizin gözüne girmeyi başarmalısınız. Gerçekçi olmaktan uzaklaşmayı beceremiyorsunuz.

                22 Aralık - 19 Ocak

                Oğlak

                Özel duygularınız ön plana çıkarken, engellere karşı tepki oluşturabiliyorsunuz. Bugün hızlı düşüneceğiniz konular gündeme gelecek. Araştırmacı yapınızla, yaşamı sorgulayarak ilerliyor yaşadığınız konularda, başarılı oluyorsunuz.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                Kendinizi sorgulayabilir ve çevrenizde gelişen bir çok olayın, nedenini araştırabilirsiniz. Sosyal başarınız yükselirken, güçlü kişilerden önemli destekler alacaksınız. Zekanıza ve yeteneklerinize güvenmeniz başarı getiriyor.

                19 Şubat - 20 Mart

                Balık

                İş problemlerinizle çevrenizin huzurunu bozmak istemiyorsunuz. Yoğun temponuzu dengeleyecek bir sisteme ihtiyacınız var. Bazı işlerinizin dar boğazda olduğunu görmek sizi daha güçlü kılacaktır. Çevrenizden soyutlanmalısınız.
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                Haberler Burçlar 26 Haziran 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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