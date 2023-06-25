25 Haziran 2023 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Olayların arkasında farklı bir şey aramanız, konulara farklı bakış açısıyla yaklaşmanızdan kaynaklanıyor. Planlarınıza, kimseyi karıştırmak istemiyorsunuz. Yatırımlar konusunda başarıyı yakalıyorsunuz.
BOĞA: Özgürlük duygunuz belirgin olmasına rağmen, alışkanlıklarınızdan vazgeçemiyorsunuz.
Arkadaşlarınızla, organize çalışmalar içinde bulunacaksınız. Kendinizi denetlemekten vazgeçin.
İKİZLER: Kariyerinizle ilgili değişik düşünceler içindesiniz. Çevre ilişkilerinizi amacınıza uygun birşekilde kullanacağınız bir gün.
Önünüzün açılması nedeniyle, hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz.