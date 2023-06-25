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    • Burçlar
    • 25.06.2023 10:50
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    • 25.06.2023 10:54
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    25 Haziran 2023 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    25 Haziran 2023 Pazar günlük burç yorumları... Sezgilerinizin yüksek olduğu bir gün. Sıra dışı düşüncelerinizi çılgınlık olarak yorumlamayın. Kazançlarınızla ilgili, sınırlarınızı genişletmek isteyişinizi, çevresel koşullarınızla birlikte değerlendirmelisiniz. 25 Haziran 2023 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 25 Haziran 2023 Pazar günlük burç yorumları...

    KOÇ: Olayların arkasında farklı bir şey aramanız, konulara farklı bakış açısıyla yaklaşmanızdan kaynaklanıyor. Planlarınıza, kimseyi karıştırmak istemiyorsunuz. Yatırımlar konusunda başarıyı yakalıyorsunuz.

    BOĞA: Özgürlük duygunuz belirgin olmasına rağmen, alışkanlıklarınızdan vazgeçemiyorsunuz.
    Arkadaşlarınızla, organize çalışmalar içinde bulunacaksınız. Kendinizi denetlemekten vazgeçin.

    İKİZLER: Kariyerinizle ilgili değişik düşünceler içindesiniz. Çevre ilişkilerinizi amacınıza uygun birşekilde kullanacağınız bir gün.
    Önünüzün açılması nedeniyle, hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz.

        YENGEÇ: Kaygıları bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız. Sorumluluklarınızın bilincindesiniz . İş tekliflerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Alışkanlıkları aşmanın kolay olmadığını biliyorsunuz.

        ASLAN: Düşüncelerinizi gizlemek istiyorsunuz.
        Bazı olayları takibe alıp, sessiz bir yorum yapmak isteyebilirsiniz. Yeni ve radikal düşünceler içindesiniz. Zamanın önemli olduğunu çevrenize hatırlatmalısınız.

        BAŞAK: Duygusal ilişkilerinizin önemli olduğu bir gün. Partnerinizle ortak kararlar alacak ve kendinizi mutlu edecek aktivitelerin planlarını yapabilirsiniz. Birlikte yeni keşifler yapmak istiyorsanız, uygun bir gün içindesiniz.

            TERAZİ: Birlikte çalıştığınız insanlara vereceğiniz şansla gücünüzü arttıracaksınız. İlgi alanınızın artmasıyla değişik iş profilleri karşınıza çıkacaktır. Seçim şansınızı kullanırken; gelecek için, mantıklı adımlar atmalısınız.

            AKREP: Karşı cinsin üzerinizdeki etkisini inkar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ortaya çıkaran sosyal çalışmalar içine girecek ve beklediğiniz performansı yakalayacaksınız.
            Karşıt görüşteki insanları ikna edeceksiniz.

            YAY: Yeteneklerinizin anlaşılması için, yakın çevrenizde olan insanları hoşnut etmeyi denemelisiniz. Olaylar karşısında soğukkanlı davranmalısınız. Kendinizi zorlayan nedenler üzerinde fazla durmamalısınız.

                OĞLAK: Yaşama geçirmeyi düşündüğünüz istekleriniz karşısında sabırlı olmalı, karşınızdaki kişilerin fikirlerine saygı göstermelisiniz.
                Partnerinizden beklediğiniz destek gelecektir.
                Sonuca gitmeyi denemelisiniz.

                KOVA: Bugün, arkadaşlarınızla ortak çalışmalar içinde olmak isteyebilirsiniz. Mesleki anlamda başarıyı çevresel destekleri olumlu bir şekilde kullanmakla sağlıyorsunuz.
                Çevrenize şüpheli yaklaşıyorsunuz.

                BALIK: Sezgilerinizin yüksek olduğu bir gün.
                Sıra dışı düşüncelerinizi çılgınlık olarak yorumlamayın. Kazançlarınızla ilgili, sınırlarınızı genişletmek isteyişinizi, çevresel koşullarınızla birlikte değerlendirmelisiniz.
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