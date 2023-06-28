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    • 28.06.2023 09:33
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    • 28.06.2023 09:36
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    28 Haziran 2023 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    28 Haziran 2023 Çarşamba günlük burç yorumları... Asıl zor olan konunun; iki kişinin bir araya gelebilmesini sağlayacak yeterli koşulları yaratmak olduğunu biliyorsunuz. Bu nedenle aşırı tavizkar tutumlar içinde bulunuyor ve his dengeleriniz alt-üst oluyor. Kararlılık içinde olun. 28 Haziran 2023 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 28 Haziran 2023 Çarşamba günlük burç yorumları...

    KOÇ: Yaşam savaşı verilen her bir sürecin nihai anlamda kilitlenebildiği tek bir yer var. Kendi sağlığımız. Koşulların sürekli şarj makinesi gibi çalıştığı günlük hayatın stresini atabilmek için yaratılan sohbet ortamları sizi mutlu ediyor.



    BOĞA: Zaman içinde edindiğiniz deneyimlerinizi bir yapı taşı gibi kullanarak yükseliyorsunuz. Bu nedenle; nerede gerekli bağlantıları yapacağınızın,
    çevrenizle ilişkilerinizin hangi ortamlarda avantaja dönüşeceğinin bilincindesiniz.



    İKİZLER: Kısa bir zaman dilimine özel anlık bir konu gelişirken, stratejik öneme sahip ve gününüzün büyük bir kısmını ayırdığınız bazı işleri göz ardı ediyorsunuz. Hobi niteliğinde bakmanız gereken bu tür anlara dikkat etmelisiniz.



        YENGEÇ: Dost çevresinde yaptığınız sohbetlerde, keyif alınarak dinleniyorsunuz. Fakat konusu edilen bazı güncellikler sizin ilgi alanınız dışına taşabilir. Bu tür durumlarda; fikir yürütmek için mutlak şekilde kendinizi koşullandırmayın.



        ASLAN: Çalışma hayatınız ile neredeyse iç içe giren özel yaşamınızı değerlendirirken biraz felsefi gözlüklerle olaylara bakmaya çalışın. Bu
        nedenle; ipler elinizde olmasa da çok sesliliğe karşı yaklaşımlarınızı ılımlı hale getirin.



        BAŞAK: Sevdiğiniz kişi ile ilgili konularda mantığın yerini ve dozajını iyi ayarlamalısınız. Çünkü, öyle yanıtlar veriyorsunuz ki, bir an donup kalıyor. Yaşamda kurulan sistemin maddi temeller üzerinde inşa edildiği bir gerçek.



            TERAZİ: Her konuda mantığın getirdiği alternatifleri en iyi şekilde birbirleri ile birleştirebilen siz; işinizle ilgili meydana gelebilecek gecikmede, tepkisizliğine yol açacak çevre etkileşimlerinden uzak kalın. Güven önemli.



            AKREP: Maddi konularda günlük akışın getirdiği çıkmazlarda, içinde bulunulan durum ne gerektiriyorsa, onu yapıyorsunuz. Tevazu içinde hislerle
            hareket ettiğiniz zaman, hiç arzu etmediğiniz sonuçlara varabiliyorsunuz. Dikkatli olun.



            YAY: Maddi konulardaki değerlendirmeleriniz son derece göreceli. Bir an değerli olan, başka bir zaman gözünüzde değerini yitiriyor. Direk olarak sizin performansını yansıtacak konu ile ilgili olarak, gerekli ihtimamı göstermediniz.



                OĞLAK: Duygusal yaşamınızda ciddi, nazik ve entelektüel bir kişiye özlem duymanız gerekmiyor. Gerekli esnekliği gösterip, eleştiri mekanizmasını
                çalıştırmazsanız, istediğiniz olumlu tepkileri yakalayabileceksiniz. Uyumlu olmalısınız.



                KOVA: Hislerinizi; sık sık kaybolma tehlikesi yaşadığınız geniş bir dünyaya yayarak yaşama yerine, daha mütevazı ve dar bir alanda ifade etmeye çalışsanız, mutlu olduğunuz anların sayısı daha da artacak, hayal kırıklıklarınızda azalacak.



                BALIK: Asıl zor olan konunun; iki kişinin bir araya gelebilmesini sağlayacak yeterli koşulları yaratmak olduğunu biliyorsunuz. Bu nedenle aşırı tavizkar tutumlar içinde bulunuyor ve his dengeleriniz alt-üst oluyor. Kararlılık içinde olun.
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                Haberler Burçlar 28 Haziran 2023 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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