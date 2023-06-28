28 Haziran 2023 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Yaşam savaşı verilen her bir sürecin nihai anlamda kilitlenebildiği tek bir yer var. Kendi sağlığımız. Koşulların sürekli şarj makinesi gibi çalıştığı günlük hayatın stresini atabilmek için yaratılan sohbet ortamları sizi mutlu ediyor.