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    • Burçlar
    • 24.06.2023 09:03
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    • 24.06.2023 09:03
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    24 Haziran 2023 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    24 Haziran 2023 Cumartesi günlük burç yorumları... İçinizden geldiği gibi davranma özgürlüğü isteyeceksiniz. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz.24 Haziran 2023 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 24 Haziran 2023 Cumartesi günlük burç yorumları...

    KOÇ
    Odaklandığınız bugünlerde partnerinizin de iyi hissetmesi için elinizden geleni yapabilirsiniz. Problemleri irdelemeyi bıraktığınızda ilişkinize başarı gelecektir.

    BOĞA
    Hiçbir şey yapmama isteğiniz ya da üşengeçlik haliniz tavan yapabilir ve etrafınızdaki insanların sürekli sizin yerinize bir şeyler yapmasını isteyebilirsiniz.

    İKİZLER
    Bugünlerde sıkılgan olabilir ve ne istediğinize karar vermekte güçlük çekebilirsiniz.
    Hava almak ve dışarıda olmak isteyip çok kısa süre sonra vazgeçebilirsiniz.



        YENGEÇ
        Arkadaşlarıyla plan yapan Yengeç burcu üyelerinin planlarını iptal etmesi olası.
        İçinizden geldiği gibi davranma özgürlüğü isteyeceksiniz.
        Bu enerji bunaltıcı olabilir.



        ASLAN
        Kendinizi gizlemek ve siz bir şeyi açık etmeden partnerinizin anlamasını isteyebilirsiniz ancak hislerinizi söylemeniz sizi daha kolay çözüme götürecektir.



        BAŞAK
        Hiç ilişkiniz yokmuşçasına bir bireysellik ve özgürlük arayışı içerisinde olabilirsiniz.
        Bu konuda mantıklı olan tutumu sergilemek için çaba göstermeniz önemli.



            TERAZİ
            Yeni bir ilişkiye adapte olmaya çalışan Terazi'ler bu adaptasyon ve motivasyonu mümkün olduğunca hızlı sağlayabilirler. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

            AKREP
            İletişimlerinizde çekiciliğiniz ön planda olacağı için bekar olan Yengeç'ler ilişki sahibi olabilir, ilişkisi olan Yengeç'ler ise ilişkilerini istedikleri şekilde yönlendirebilirler.



            YAY
            Aşk hayatınızda oldukça şanslı olduğunuz bir gündesiniz.
            Duygusal konularda sezgileriniz yükselecek ve istediğiniz gibi bir aşk yaşayabileceksiniz.



                OĞLAK
                Duygusal isteklerinizin arttığı bugünlerde partneriniz ya da ilişkinizden de beklentiniz artabilir. Yeni kararlar almak ve hayatınızı düzene sokmak isteyebilirsiniz.



                KOVA
                Bugünlerde bağ koparmak ve istemediğiniz, artık size hizmet etmeyen toksik ilişkilerden arınmak için oldukça uygun bir gün.
                Ruhani yollar izleyebilirsiniz.



                BALIK
                Ani tepkiler vermemeniz gereken bir gündesiniz.
                İşinizde dingin kalmaya çalışın. Dostlarınız sizden yardım isteyebilir başkalarına yardım etme zevkini tadabilirsiniz.
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                Haberler Burçlar 24 Haziran 2023 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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