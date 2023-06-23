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    • 23.06.2023 08:34
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    23 Haziran 2023 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    23 Haziran 2023 Cuma günlük burç yorumları... Sosyal ilişkilerinizde istediğiniz duygusal ihtiyaçlarınızı, ortak çalışmalar içinde olduğunuz arkadaşlarınızın size sunacağı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız. Bugün, çevrenizin kalabalık olmasına canınız sıkılabilir. 23 Haziran 2023 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 23 Haziran 2023 Cuma günlük burç yorumları...

    KOÇ: Bugün partnerinizle olan ilişkinize farklı gözle bakabilirsiniz. Hem kendinizi, hem de onu sorgulayarak, zaman kaybediyorsunuz. Olaylara değişik bir felsefe ile yaklaşmak istediğiniz gibi olmadığı zaman, canınız sıkılıyor.

    BOĞA: Sosyal ilişkilerinizde istediğiniz duygusal ihtiyaçlarınızı, ortak çalışmalar içinde olduğunuz arkadaşlarınızın size sunacağı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız. Bugün, çevrenizin kalabalık olmasına canınız sıkılabilir.

    İKİZLER: Ele avuca sığmaz kişiliğinizin altında oldukça güçlü bir mantık yatıyor. Hayalleriniz ve hedefleriniz herkese göre çok farklı. Bulunduğunuz şartların öneminden çok, asıl yapmak istediğiniz şeylere odaklanacaksınız. Unutmayın.

        YENGEÇ: Bazı iş planlarınızı, yollardan gelecek haberlere göre düzenlemeniz gerektiği için, bugün beklemenin ne kadar zor olduğunu hiç kimse sizin kadar anlayamaz. Hata yapmaktan hoşlanmıyor , yoğun bir dönem içine giriyorsunuz.

        ASLAN: Yapacağınız tüm işlerde, kendinize geniş süreler tanıyor ve araştırmalarınızı bu yönde genişletiyorsunuz. Akılcı yaklaşımlarınız bir çok kişiye ters gelebilir. Olaylara farklı mantıkla yaklaştığınız için, anlaşılmıyorsunuz.

        BAŞAK: İlişkilerinizde sabırlı görünen yapınızı, ani ve fevri hareketlerinizle bir anda koparabilirsiniz. Yumuşak ve ılımlı yaklaştığınız bir konu üzerinde çalışırken, küçük duygusal bir takıntı bir anda değişime neden olabiliyor.

            TERAZİ: Mars sizi olumlu etkiliyor. İş çevrenizde kariyerinize yardım edecek kişilerle olumlu bağlantılar içinde olmanızı sağlayacak. Potansiyel gücünüzü harcamak istemiyor, beklemeyi tercih ediyor, hedeflerinizi belirliyorsunuz.

            AKREP: Bugün, entelektüel konularda kendinizi son derece aktif ve başarılı hissediyorsunuz.
            Çevrenizde özel dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranabilir ve kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.

            YAY: Özellikle sınırsız özgürlük duygularının size zarar verebileceğini düşünerek, seçimleriniz konusunda dikkatli olmalısınız.. Yapacağınız atılımlar için, ön yargısız yaklaşım tarzınız, karşınızdaki kişileri olumlu etkiliyor.

                OĞLAK: Bugün gizli arzularınızın belirginleşmesi, partnerinizin istekleri karşısında yoğun duygular yaşamanız, aklınızın karışmasına neden olabilir. Kişisel çabalarınız, ve ilişkileriniz çevre koşullarıyla birlikte şekilleniyor.

                KOVA: Yaşama pratik bir şekilde bakıyorsunuz.
                Gücünüzün farkındasınız ve başlangıçlar için yeterli cesarete sahipsiniz. Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar gündeme gelecek. Yaşam kalitenizi artıracak, projeler peşindesiniz.

                BALIK: Çevrenize karşı farklı davranıyorsunuz.
                Duygusal konulara uzak görünmeniz, farklı yorumlara neden oluyor. İyi niyetli girişimciliğiniz her zamanki gibi ses getirecek. İhmal ettiğiniz dostlarınız sizden haber bekliyor.
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                Haberler Burçlar 23 Haziran 2023 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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