20 Haziran 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Birlikte çalıştığınız kişilerin değişik fikirlerinden yaralanabilirsiniz. Destek gördüğünüz zaman kendinize olan güveniniz daha da artıyor. İdeallerinizle yaşamaktan memnunsunuz ve işinize karışılmasından hoşlanmıyorsunuz.
BOĞA: Güvenebileceğiniz bir çevreye gereksinim duyacak ve olayları farklı yönlerden araştıracaksınız. Beklentilerinizde acele etmeden kendinizi ifade etmenin yollarını bulabilirsiniz. Platonik duygular için ideal bir dönem.
İKİZLER: Duygular önemini kaybedecek. Sezgilerinizde yanılmıyorsunuz. İnatçı ve başınıza buyruk davranışlarınız sizi faklı yaparken, bazı tereddütlerinizi yenmenize yardımcı oluyor. Bilinçaltı takıntılarınız sizi olumlu yönlendirecek.