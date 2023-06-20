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    • 20.06.2023 08:30
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    20 Haziran 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    20 Haziran 2023 Salı günlük burç yorumları... Sessizce işinizi yapmaktan hoşlandığınız için, bu dönemde rahatsız edilmek istemeyebilirsiniz. Her konuda yoğun duygular içindesiniz. İşinizle ilgili odaklaşmak isteyeceksiniz. Her türlü konuda akıllıca kararlar vereceksiniz. 20 Haziran 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 20 Haziran 2023 Salı günlük burç yorumları...

    KOÇ: Birlikte çalıştığınız kişilerin değişik fikirlerinden yaralanabilirsiniz. Destek gördüğünüz zaman kendinize olan güveniniz daha da artıyor. İdeallerinizle yaşamaktan memnunsunuz ve işinize karışılmasından hoşlanmıyorsunuz.



    BOĞA: Güvenebileceğiniz bir çevreye gereksinim duyacak ve olayları farklı yönlerden araştıracaksınız. Beklentilerinizde acele etmeden kendinizi ifade etmenin yollarını bulabilirsiniz. Platonik duygular için ideal bir dönem.



    İKİZLER: Duygular önemini kaybedecek. Sezgilerinizde yanılmıyorsunuz. İnatçı ve başınıza buyruk davranışlarınız sizi faklı yaparken, bazı tereddütlerinizi yenmenize yardımcı oluyor. Bilinçaltı takıntılarınız sizi olumlu yönlendirecek.



        YENGEÇ: Çevrenize karşı sevecen ve anaç duygular içindesiniz. Arkadaşlarınızın her türlü sorunlarına çare bulma çabası içinde olacaksınız. Dostlar arası kırgınlıklara aracılık yapabilirsiniz. Uzun sürecek yakınlıklara tanık olacaksınız.



        ASLAN: Mantıkla duygu karmaşası yaşayacağınız bir dönem başlıyor. Sosyal bağlantılarınız ve becerileriniz hareket kazanacak. kararlarınıza arkadaşlarınız destek verecekler. Verilen sözlerin yerine getirilmesine özen göstermelisiniz.



        BAŞAK: Fiziksel anlamda oldukça aktif bir tavır içindesiniz. Yaşam kalitenizi yükseltecek sağlık aktiviteleri size iyi gelecektir. Sosyal yaşantı sizin için önemli. Size karşı özverili davranan kişilere karşı tedbirli olmalısınız.



            TERAZİ: Bulunduğunuz ortamlarda ön plana çıkma olasılığınız yüksek. Kendinizden emin tavırlarınızla çevrenizi etkiliyorsunuz. İçinizden geçirdiğiniz dileklerinizin kabul görmesinden mutlu olacaksınız. Bugün oldukça çekicisiniz.



            AKREP: Duygusal veriminizi, doğru kişilerle birlikte çalıştığınız zaman alıyorsunuz. Kendinizi yalnız hissetmek istemediğiniz için, iş arkadaşlarınızla aynı zamanda sıkı dostluklar kurmak size iyi gelecek. Ortak çalışmalar gerekiyor.



            YAY: Çevrenizde size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız yakın zamarda olacaktır.. Güzel konuşmalarıyla karşı cinsin sizi etkilemeye çalışmaları geçici aşkları da gündeme getirebilir.



                OĞLAK: Enerjinizi ve vaktinizin tümünü yakın dostlarınızla ortak çalışmalar içinde kullanacaksınız Unuttuğunuz bir aşkınızdan alacağınız haber sizi şaşırtmamalı. Bu dönem, güçlü ve istediğiniz dostlukların temelini atacaksınız.



                KOVA: Düşüncelerinden yararlanabileceğiniz dostluklar kuracak ve bu konuda müthiş bir iletişim içinde olacaksınız. Başkalarına çılgın gelen işler, size son derece kolay gelecek. Yaşantınızla ilgili değişimler içinde olacaksınız.



                BALIK: Sessizce işinizi yapmaktan hoşlandığınız için, bu dönemde rahatsız edilmek istemeyebilirsiniz. Her konuda yoğun duygular içindesiniz. İşinizle ilgili odaklaşmak isteyeceksiniz. Her türlü konuda akıllıca kararlar vereceksiniz.
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                Haberler Burçlar 20 Haziran 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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