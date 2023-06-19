19 Haziran 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

21 Mart - 19 Nisan
Koç
Sıra dışı arkadaşlarınızın yapacağı tekliflere hazır olmalısınız. Gününüzü renklendirecek ve iş imkanlarınızı daha da rahatlatacak cazip öneriler alabilirsiniz. Enerjinizi çevrenizdeki önemli kişilerle besleyebilirsiniz.
20 Nisan - 20 Mayıs
Boğa
Yakın dostlarınızla bir araya gelecek ve ortak çalışmalar içine gireceksiniz. Bugün, derin konuşmalar içinde olacaksınız. Duygularınızda ani gelişmelere hazır olmalısınız. Çalışma alanlarınızın kısıtlamasına izin vermemelisiniz.
21 Mayıs - 21 Haziran
İkizler
Duygularınızı özgür bırakmaktan hoşlanmanıza rağmen, insiyatifin başkalarına geçmesi korkusu içinde hareket ediyorsunuz. Oto kontrolünüzün sağlam olması sizi farklı kılarken, çevrenizde daha fazla merak konusu haline getiriyor.