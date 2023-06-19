19 Haziran 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

20 Ocak - 18 Şubat

Kova

Yaşamın her adımında bir yerlere, bir konuya kendi çabanızın hakim olmasını istiyor, emek vermeden bir şeylere sahip olmak istemiyorsunuz. Bugünlerde her olayın arkasında farklı nedenler aramak sizde alışkanlık halini aldı.