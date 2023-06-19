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    19 Haziran 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    19 Haziran 2023 Pazartesi günlük burç yorumları... İşinizdeki çevre sorunları size zor anlar yaşatıyor. Onları istediğiniz potaya her an çekebilirsiniz. Yeni yerler ve kişiler gördüğünüz zaman kendinizi özgürlük havasında buluyorsunuz. Artık felsefenizi değiştirmelisiniz.19 Haziran 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 19 Haziran 2023 Pazartesi günlük burç yorumları...

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    Sıra dışı arkadaşlarınızın yapacağı tekliflere hazır olmalısınız. Gününüzü renklendirecek ve iş imkanlarınızı daha da rahatlatacak cazip öneriler alabilirsiniz. Enerjinizi çevrenizdeki önemli kişilerle besleyebilirsiniz.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    Yakın dostlarınızla bir araya gelecek ve ortak çalışmalar içine gireceksiniz. Bugün, derin konuşmalar içinde olacaksınız. Duygularınızda ani gelişmelere hazır olmalısınız. Çalışma alanlarınızın kısıtlamasına izin vermemelisiniz.

    21 Mayıs - 21 Haziran

    İkizler

    Duygularınızı özgür bırakmaktan hoşlanmanıza rağmen, insiyatifin başkalarına geçmesi korkusu içinde hareket ediyorsunuz. Oto kontrolünüzün sağlam olması sizi farklı kılarken, çevrenizde daha fazla merak konusu haline getiriyor.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        Bugün, çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Olaylara şüpheli yaklaşmıyor ve sevecen davranıyorsunuz. Ailenizle ilgili konularda yaratıcılığınız kullanabilirsiniz. Formunuzu bozmanız an meselesi.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        Bugün gücünüzün sınırlarını fazla abartmamalısınız. Altından kalkamayacağınız konulardan uzak kalmalısınız. Anaç duygunuz size zarar verebilir. Sosyal çalışmalarınızda meydana gelecek olumlu gelişmeleri beklemelisiniz.

        23 Ağustos - 22 Eylül

        Başak

        Duygusal konularda bazı fanatik düşüncelerinizin esiri olabilir ve eskiye özlem duyabilirsiniz. Yollarla ilgili fırsatların söz konusu olması, yeni olayları da beraberinde getirecek. Bazı İsteklerinizden vazgeçmemelisiniz.

            23 Eylül - 22 Ekim

            Terazi

            Kendinize göre büyük çabalar sonucu gerçekleştirdiğiniz organizasyonu sahiplenmek, etrafınızdaki bazı yakın arkadaşlarınızın gizli tepkilerini çekiyor. Özellikle bugün karşılıklı görüşmelerde imalı sözcüklerden kaçınmalısınız.

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            İşinizdeki çevre sorunları size zor anlar yaşatıyor. Onları istediğiniz potaya her an çekebilirsiniz. Yeni yerler ve kişiler gördüğünüz zaman kendinizi özgürlük havasında buluyorsunuz. Artık felsefenizi değiştirmelisiniz.

            22 Kasım - 21 Aralık

            Yay

            Çevrenizde kuşatan akıllı kişilerden faydalanmasını bilmelisiniz. Dostlarınızın iyi niyetle yaklaşımları karşısında sizde gereken karşılığı vereceksiniz. Ailenizle aranızda ilişkiler çok önemli. Damar sorunlarına dikkat.

                22 Aralık - 19 Ocak

                Oğlak

                Bugün ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermemelisiniz. Onlarla istemeden yaşadığınız durumlarda gözden kaçırmamaya çalışacağınız tek nokta; sabır ve taviz gibi iki önemli duyguyu dengede tutmalısınız.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                Yaşamın her adımında bir yerlere, bir konuya kendi çabanızın hakim olmasını istiyor, emek vermeden bir şeylere sahip olmak istemiyorsunuz. Bugünlerde her olayın arkasında farklı nedenler aramak sizde alışkanlık halini aldı.

                19 Şubat - 20 Mart

                Balık

                Güvensizliğinizi yendiğiniz zaman, çok daha başarılı oluyorsunuz. Çevrenin etkilerinden uzak kalmaya çalışmalısınız. Kendi bildiğiniz gibi yaşamak istiyor ve sevdiğiniz kişinin kendisini ifade etmesine izin vermiyorsunuz.
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                Haberler Burçlar 19 Haziran 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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