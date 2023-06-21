Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Burçlar
    • 21.06.2023 08:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.06.2023 08:46
    ABONE OL

    21 Haziran 2023 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    21 Haziran 2023 Çarşamba günlük burç yorumları... Partnerinize karşı bugünlerde sürekli bir araştırma halinde olabilirsiniz. Bugünlerde aşk hayatınızla ilgili karşılık bulabilirsiniz. 21 Haziran 2023 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 21 Haziran 2023 Çarşamba günlük burç yorumları...

    KOÇ
    Aşk hayatınızda sevildiğinizi derinden hissedebilirsiniz.
    Maddi olarak kenara koymayı da ihmal etmeyin mutlaka para biriktirmeye, kenara koymaya özen gösterin.

    BOĞA
    Kafa karışıklığınız iş hayatınıza da yansıyarak sizi demoralize edebilir.
    Kendinizi sonradan pişman bulmamak için öncelikle kendinize karşı sağ duyulu olun.

    İKİZLER
    Bugünlerde aşk hayatınızla ilgili karşılık bulabilirsiniz.
    Kalbinizde biri var ise o kişinin dönüşü, biri yok ise ruh eşiniz olduğunu hissedeceğiniz biri ile tanışabilirsiniz.



        YENGEÇ
        Aşk hayatınızda dönüş kariyerinizde ise sıçrama evresindesiniz.
        Kalbinizin sesini dinleyerek ve düşünerek, olayları hesaba katarak karar alın.



        ASLAN
        Son zamanlarda gerek aşk hayatınızda karar almaktan kaçının gerekse arkadaşlarınız arasında olabilecek bir probleme dahil olup taraf tutmaktan kaçının.

        BAŞAK
        Partnerinizle yaşama potansiyeliniz olan fikir çatışmalarına karşı dikkatli olun.
        Kavga etmemek ve anlayışlı olmak bugün mottonuz haline gelmeli adeta.



            TERAZİ
            Kendinizi fedakar hissettiğiniz ve başkaları için çok çabaladığınız bir dönemdesiniz.
            Özellikle partnerinizi çok fazla sarmalamış ve koruma halindesiniz.



            AKREP
            Bugünlerde topraklanmak ya da doğa ile iç içe olmak size iyi gelebilir. Kendinizi güçlü hissetmeyi ve doğru kararlar almayı arzu ettiğiniz bir dönemden geçiyorsunuz.



            YAY
            Bu aralar kalbiniz boş ise bugünlerde tanışacağınız yeni biri ayaklarınızı yerden kesebilir ve sizi mutlu etmek için elinden gelen temiz niyetle yapabilir.



                OĞLAK
                Partnerinize karşı bugünlerde sürekli bir araştırma halinde olabilirsiniz.
                Bunu takıntı haline getirmeyin. Bu durum ilişkinize zarar getirerek sizi üzebilir.



                KOVA
                Bugünü aşk konularından biraz uzak ve dingin geçirmeyi tercih edebilirsiniz.
                Karar almak isteyebilir ve partnerinizden zaman isteyebilirsiniz.



                BALIK
                Aşk hayatınızda partnerinizden anlayış bekliyordunuz. Bu anlayışı görebilirsiniz ancak ailesi veya arkadaşlarına karşı dikkatli olmanız gerekebilir.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                • Paylaş
                • Tweet
                • Paylaş
                • Sitene Ekle
                •  
                Benim Güzel Ailem
                Haberler Burçlar 21 Haziran 2023 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
                    loading
                    SON DAKİKA