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    • 18.06.2023 08:33
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    18 Haziran 2023 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    18 Haziran 2023 Pazar günlük burç yorumları... 18 Haziran 2023 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Duygusal anlamda taleplerinizin yüksek olduğu bir hafta içindesiniz. İlişkilerinizde kalıcı duygular beklerken, yaşam standardı olarak yüksek olanaklara sahip ilişki fırsatları kolluyorsunuz.. Her şeyiniz değişiyor. İşte 18 Haziran 2023 Pazar günlük burç yorumları...

    KOÇ: Sosyal ilişkilerinizde istediğiniz duygusal ihtiyaçlarınızı, ortak çalışmalar içinde olduğunuz arkadaşlarınızın size sunacağı bazı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız. Çevrenizin kalabalık olmasına canınız sıkılabilir.



    BOĞA: Bu dönem yaşam felsefesi ile ilgili değişen düşüncelere sahip olacaksınız. Takıntı halinde bulunan ideallerinizde yoğunluk yaşayacaksınız. Hayatınızda hiç kimsenin cesaret edemeyeceği riskleri göze alacaksınız.

    İKİZLER: Entelektüel konularda kendinizi son derece başarılı hissediyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda farklı ve özgün kişiliğinizi ortaya koyacak bir yapılanma içinde olacaksınız. Yaşça büyük kişilerin etkisinde kalacaksınız.



    YENGEÇ: Ön yargısız yaklaşım tarzınız, karşınızdaki kişileri olumlu etkiliyor. Her şeyin olumlu gitmesi sizin en büyük arzunuz. Yaşama pratik bir şekilde bakıyorsunuz. Gücünüzün farkındasınız. Yeterli cesarete ve güce sahipsiniz.



        ASLAN: Özgürlük duygularının size zarar verebileceğini düşünerek, seçimlerinizde dikkatli olmalısınız. Çalışmalarınızla ilgili yapılanma içinde olabilirsiniz. Yapacağınız atılımlar için, gerekli bağlantıları kuruyorsunuz.



        BAŞAK: Akılcılığa her zaman çok önem veren bir kişi olarak duygularınız çok daha fazla yoğun olacaktır. Özel dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranabilir ve kendi düşüncelerinizle hareket etmek isteyeceksiniz.



        TERAZİ: Deneyimlerden geçiyorsunuz. İşinizde yükselme, farklı bir mesleğe geçme ve kendinizin için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir gün. Bu ortak organizasyon çalışmaları içinde olacağınız biri olabilir.



            AKREP: Yaşam kalitenizi artıracak, projeler peşindesiniz. Birlikte olduğunuz kişileri duygusal anlamda zorlayabilir, küçük sorunları büyütebilirsiniz. Onlar ikna etmek için olağanüstü bir çaba sarf edeceksiniz.



            YAY: Baskı altında tutuğunuz duygularınızı ortaya çıkarmak isteyecek ve ilişkinize kişiselleştirecek davranışları tercih edeceksiniz. Kişisel çabalarınız, çevre koşullarıyla birlikte şekilleniyor. Yaşantınızdan keyif almalısınız.



            OĞLAK: Bugün çevrenizde duygusal konulara uzak gibi görünmeniz, farklı yorumlara neden oluyor. Çalışmalarınıza derin bir şekilde bağlılık gösterdiğiniz işlerinizi mükemmel yaptığınızı gösteriyor biliyorsunuz.



                KOVA: İşinizi yaparken; duygusallıktan uzak durmanızda yarar var. İyi niyetiniz her zamanki gibi ses getirecek. Dostlarınız sizden haber bekliyor. Uzun süredir özlediğiniz eski ortamları yeniden canlandırabilirsiniz.



                BALIK: Duygusal anlamda taleplerinizin yüksek olduğu bir hafta içindesiniz. İlişkilerinizde kalıcı duygular beklerken, yaşam standardı olarak yüksek olanaklara sahip ilişki fırsatları kolluyorsunuz.. Her şeyiniz değişiyor.
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                Üvey anne
                Haberler Burçlar 18 Haziran 2023 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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