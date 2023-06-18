18 Haziran 2023 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Sosyal ilişkilerinizde istediğiniz duygusal ihtiyaçlarınızı, ortak çalışmalar içinde olduğunuz arkadaşlarınızın size sunacağı bazı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız. Çevrenizin kalabalık olmasına canınız sıkılabilir.
BOĞA: Bu dönem yaşam felsefesi ile ilgili değişen düşüncelere sahip olacaksınız. Takıntı halinde bulunan ideallerinizde yoğunluk yaşayacaksınız. Hayatınızda hiç kimsenin cesaret edemeyeceği riskleri göze alacaksınız.
İKİZLER: Entelektüel konularda kendinizi son derece başarılı hissediyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda farklı ve özgün kişiliğinizi ortaya koyacak bir yapılanma içinde olacaksınız. Yaşça büyük kişilerin etkisinde kalacaksınız.
YENGEÇ: Ön yargısız yaklaşım tarzınız, karşınızdaki kişileri olumlu etkiliyor. Her şeyin olumlu gitmesi sizin en büyük arzunuz. Yaşama pratik bir şekilde bakıyorsunuz. Gücünüzün farkındasınız. Yeterli cesarete ve güce sahipsiniz.