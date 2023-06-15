15 Haziran 2023 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Duygularınızda asla yanılmıyorsunuz. Doğru zamanda doğru yerlerde olmanız, aşkınızı daha da güçlü kılıyor. Kendinize güven duymanız, yapacağınız işlerde daha da başarılı olmanıza neden oluyor. Tereddütleriniz olmasın.
BOĞA: İşinizle ilgili sorular kafanızı kurcalıyor. Her an iş sorunlarıyla boğuşmak sizi yoruyor, Fakat sonuç istediğiniz gibi olunca, keyfiniz hemen yerine geliyor. Bugün olaylara daha derin ve anlamlı bakmayı isteyeceksiniz.
İKİZLER: Yaşadığınız çelişkiler kafanızın karışmasına neden oluyor. Geçmişe bakmaktan hoşlanmıyorsunuz.
Geleceğe ait planlar yaparken, o kadar hızlı karar değiştiriyorsunuz ki, çevrenizi bile düşündürüyor ve şaşırtıyorsunuz.